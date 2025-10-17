Trener Reala kudi svoje igrače.
Evroliga
SKARIOLO ZAGRMEO POSLE PORAZA OD ZVEZDE: Ovo ne sme da se dešava velikom timu!
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na svom terenu u Beogradu Real Madrid 90:75 (20:25, 23:14, 24:14, 23:22), u utakmici petog kola Evrolige, i time zabeležili svoj treći uzastopni trijumf u tom takmičenju.
Serđo Skariolo, trener gostujućeg tima, izneo je utiske posle meča.
"Očigledna je razlika između efikansosti na mečevima na gostovanju i kod kuće. Ne sme da se dešava velikom timu. Dobro smo počeli, izgubili smo kontrolu. Zvezda je povećala fizikalnost igre. Čestitam Zvezdi, idemo na narednu utakmicu, nemamo drugu soluciju", rekao je Skariolo posle meča.
Crvena zvezda - Real 2025/26 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši