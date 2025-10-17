Velika i važna vest za Crvenu zvezdu!
ODMAH NAKON RUŠENJA REAL MADRIDA: Crvena zvezda uskoro dobija pojačanje na beku!
Košarkaši Crvene zvezde savladali su Real Madrid u petom kolu Evrolige sa 90:75.
Zvezda je bez velikog broja povređenih igrača uspela da dođe do treće vezane pobede, iako u sastavu nema pravog beka!
Radonjić i Arnautović na meču Zvezda - Real Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Ipak, nakon utakmice, u miks-zoni, Ognjen Dobrić je odbradovao sve navijače Zvezde!
Dobrić je otkrio da se vraća na parket već sledeće nedelje i da će biti na raspolaganju treneru Saši Obradoviću za predstojeći duel protiv Baskonije, koji je na programu 23. oktobra.
