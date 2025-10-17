EVROLIGA: PAO pokorio Istanbul, Monako zaustavio Valensiju
Najefikasniji u atinskoj ekipi bio je Džedi Osman sa 29 poena, uz pet skokova, Omer Jurceven je postigao 15 poena, uz četiri skoka, dok je Džerijan Grant upisao 11 poena, pet skokova i četiri asistencije.
U ekipi Efesa, koju sa klupe vodi srpski trener Igor Kokoškov, najbolji učinak imao je Šejn Larkin sa 18 poena, pet asistencija i četiri skoka, Pi Džej Dožijer je postigao 15 poena, a dva poena manje je dodao Džordan Lojd.
Panatinaikosu je ovo četvrta pobeda u pet odigranih utakmica, dok Efes ima učinak 2/3.
U sledećem kolu Panatinaikos gostuje Virtusu, a Efes u istanbulskom derbiju dočekuje Fenerbahče.
U ekipi iz Kneževine bolji od ostalih je bio Alfa Dijalo sa 16 poena i pet skokova, poen manje je dodao Nikola Mirotić, uz po četiri skoka i ukradene lopte, a Metju Strazel je upisao 14 poena i po tri skoka i asistencije.
Najefikasniji u Valensiji bio je Branku Badijo sa 18 poena, Đozep Puerto je postigao 13 poena, uz četiri skoka, dok je dabl-dabl učinak sa po 10 poena i skokova zabeležio Nejtan Rojvers.
Monako ima učinak od tri pobede i dva poraza, a Valensija ima dve pobede i tri poraza.
Sledeći meč Monako igra na gostovanju protiv Hapoel Tel Aviva, dok Valensija gostuje Milanu.
