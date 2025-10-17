Slušaj vest

Najefikasniji u atinskoj ekipi bio je Džedi Osman sa 29 poena, uz pet skokova, Omer Jurceven je postigao 15 poena, uz četiri skoka, dok je Džerijan Grant upisao 11 poena, pet skokova i četiri asistencije.

U ekipi Efesa, koju sa klupe vodi srpski trener Igor Kokoškov, najbolji učinak imao je Šejn Larkin sa 18 poena, pet asistencija i četiri skoka, Pi Džej Dožijer je postigao 15 poena, a dva poena manje je dodao Džordan Lojd.

Panatinaikosu je ovo četvrta pobeda u pet odigranih utakmica, dok Efes ima učinak 2/3.

U sledećem kolu Panatinaikos gostuje Virtusu, a Efes u istanbulskom derbiju dočekuje Fenerbahče.

Monako je na svom terenu savladao Valensiju sa 90:84 (27:22, 30:15, 14:25, 19:22).

U ekipi iz Kneževine bolji od ostalih je bio Alfa Dijalo sa 16 poena i pet skokova, poen manje je dodao Nikola Mirotić, uz po četiri skoka i ukradene lopte, a Metju Strazel je upisao 14 poena i po tri skoka i asistencije.

Najefikasniji u Valensiji bio je Branku Badijo sa 18 poena, Đozep Puerto je postigao 13 poena, uz četiri skoka, dok je dabl-dabl učinak sa po 10 poena i skokova zabeležio Nejtan Rojvers.

Monako ima učinak od tri pobede i dva poraza, a Valensija ima dve pobede i tri poraza.

Sledeći meč Monako igra na gostovanju protiv Hapoel Tel Aviva, dok Valensija gostuje Milanu.

(Beta)

Fudbaleri Zvezde na meču Zvezda - Real Izvor: Kurir