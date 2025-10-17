Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde razbili su Real Madrid na svom parketu!

Crveno-beli su kod kuće savladali Real (90:75), a Nikola Kalinić je u meču protiv Madriđana video način kako njegov tim treba da igra i u nastavku.

1/5 Vidi galeriju Radonjić i Arnautović na meču Zvezda - Real Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Osećamo se sjajno. Kontrolisali smo utakmicu, osim prve četrtine. Dokazali smo da možemo da igramo sjajnu košarku. Ovo je ključ, ako igramo odbranu, ako skačemo... To je rešenje za ostatak sezone - rekao je Kalinić.

Ekipa deluje sve bolje na meču kako odmiče vreme.

- I dalje se osećam isto. Kad izgubiš sve je loše, kad dobiješ sve je dobro. Možda je i period adaptacije prošao, pa se bolje poznajemo. Dobro igramo, podržavamo se, pokrivamo greške jednih drugih - zaključio je Kalinić.

BONUS VIDEO: