Slušaj vest

Srpski klubovi zabeležili su stopostotan učinak u 5. kolu Evrolige.

Baskonija - Partizan Foto: ADRIAN RUIZ HIERRO/EFE

Posle pobede Crvene zvezde nad Realom, trijumf je zabeležio i Partizan.

Posle 24 godine crno-beli su slavili u Vitoriji nad Baskonijom, pa sada i aktuelni šampion Srbije i regiona ima učinak 3-2.

Samo dve ekipe posle pet kola imaju učinak 4-1, a zatim sledi grupa od čak 10 timova sa po tri pobede. Naravno, trenutnu poziciju određuje koš-razlika, a zbog toga je Zvezda trenutno deveta, a Partizan 11.



Standings provided by Sofascore

Pet ekipa ima dve pobede posle pet kola, dve ekipe po jednu pobedu, a Baskonija je jedina bez trijumfa.

Ne propustiteEvroliga"GROBARI", RADUJTE SE: Novi Kevin Panter u Partizanu! Dugo se čekalo to pojačanje i upalilo se konačno!
kevin-panter.jpg
Evroliga"SRAMOTNO IZDANJE" Partizan preživeo dramu u Vitoriji - Grobari osuli žestoku paljbu
Tajrik Džons
EvroligaPARTIZAN KONAČNO SLAVIO NA GOSTOVANJU BASKONIJI: Vašington ludom trojkom prekinuo crni niz dug 24 godine
Baskonija, KK Partizan

Grobari u Madridu Izvor: Kurir