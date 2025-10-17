Samo dve ekipe posle pet kola imaju učinak 4-1, a zatim sledi grupa od čak 10 timova sa po tri pobede
Evroliga
SJAJNO VEČE ZA SRPSKU KOŠARKU: Evo kako izgleda tabela Evrolige posle 5. kola
Srpski klubovi zabeležili su stopostotan učinak u 5. kolu Evrolige.
Baskonija - Partizan Foto: ADRIAN RUIZ HIERRO/EFE
Posle pobede Crvene zvezde nad Realom, trijumf je zabeležio i Partizan.
Posle 24 godine crno-beli su slavili u Vitoriji nad Baskonijom, pa sada i aktuelni šampion Srbije i regiona ima učinak 3-2.
Samo dve ekipe posle pet kola imaju učinak 4-1, a zatim sledi grupa od čak 10 timova sa po tri pobede. Naravno, trenutnu poziciju određuje koš-razlika, a zbog toga je Zvezda trenutno deveta, a Partizan 11.
Pet ekipa ima dve pobede posle pet kola, dve ekipe po jednu pobedu, a Baskonija je jedina bez trijumfa.
