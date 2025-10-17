Slušaj vest

"Čestitam svojim igračima, mislim da smo zasluženo pobedili. Druga i treća četvrtina su odlučile, tad smo igrali sjajnu odbranu. Dominirali smo protiv velikog kluba. Ovo je dug put, i dalje mislimo o oporavku igrača, da bismo imali više igrača u rotaciji", naveo je Obradović na konferenciji za novinare.

Crvena zvezda je na svom terenu u Beogradu pobedila Real Madrid 90:75, u utakmici petog kola Evrolige, i time zabeležila svoj treći uzastopni trijumf u tom takmičenju.

"Pre utakmice smo stavili akcenat na njihovu prvu i poslednju četvrtinu. U prvoj su uvek pobeđivali, a u četvrtoj gubili. Bitno je da smo ostali rezultatski u priključku. Na početku je skok održavao prednost Realu. Kad smo to korigovali i ušli u veću fizičku borbu imali smo i skokove i lake poene u kontranapadu. Bitno je da se oseća hemija, verujem da će biti bolje", dodao je Obradović.

Obradović je naveo i da je najveći kvalitet njegovog tima raznovrsnost na različitim pozicijama i dodao da je više njegovih igrača imalo važnu ulogu u večerašnjoj pobedi.

"Kodi (Miler-Mekintajer) je svuda bio prisutan, bez njegove dobre igre verovatno ne bismo pobedili Real. Ovo je dobra timska pobeda. U svakom momentu je neki drugi igrač produkovao. Recimo na zonu je Semi (Odželej) dao važne trojke. Iskustvo Kalinića isto, znao je šta treba da radi na terenu, lakše je voditi ekipu zbog toga. Ovo je jaka i dobra pobeda i dobar razlog da verujemo da smo našli put da sledimo. Bitno je samo da ostanemo zdravi", rekao je Obradović.

Obradović je izjavio i da njegova ekipa bolje brani šuteve za tri poena u odnosu na početak sezone zbog dobrih preuzimanja u odbrani.

"Dobra preuzimanja su rešila problem otvorenih trojki. Znali smo večeras da su Okeke, Lajls i Hezonja odlični šuteri. Drugi su nekonstantni, pogotovo plejmejkeri. Hteli smo da tu nemamo prevelika iskakanja. Nismo hteli da preuzimamo dok je Tavares tu, posle toga je bilo lakše. Oni nemaju igrače koji dobro napadaju u izolaciji", kazao je Obradović.

Trener Crvene zvezde izjavio je da je Semi Odželej odlično čuvao Valtera Tavaresa večeras, kao i da Ebuka Izundu može da bude koristan za njegovu ekipu ako reši problem ranih faulova.

Obradović je rekao i da je Janis Sferopulos, kog je zamenio na klupi Crvene zvezde, dobro selektirao ekipu i dodao da je najbitnija uloga trenera da stavi igrača u pravu poziciju.

"Bitno je da znaš način da okupiš igrače. To je najveća tajna trenerskog posla. Moraš da osetiš igrača i da ga stavljaš u dobre pozicije", kazao je Obradović.

Trener Crvene zvezde je naveo i da su Miler-Mekintajer i Džordan Nvora odlično napadali u izolaciji u prethodne dve utakmice i dodao da je prisustvo Donatasa Motiejunasa i Čime Monekea u svlačionici takođe veoma važna za ekipu.

Obradović je rekao i da je najbitnije da se igra sa dobrim pristupom.

"Ne treba da budemo euforični u pobedama, ni kataklizmični u porazima. Potrebno je naći sredinu. Najbitnije je da postoji dobar pristup, mi smo ga imali u ove poslednje tri utakmice. I to je glavni razlog. Taktičke stvari treba da se dorade. Ali bitno je da kroz pobede stičemo poverenje jedni u druge i tako se gradi atmosfera", naveo je trener crveno-belih.

Obradović je izjavio i da su Ognjen Dobrić i Uroš Plavšić pred povratkom na teren.

"Ja bih voleo da imam što više igrača koji mogu da produkuju. I Dobrić i Plavšić su pred povratkom i verujem da će to biti snaga više", kazao je trener Crvene zvezde.

Crvena zvezda je deveta na tabeli Evrolige sa tri pobede i dva poraza.

