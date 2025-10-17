Slušaj vest

Košarkaši Partizana upisali su važnu pobedu na gostovanju u Virtoriji protiv Baskonije sa 90:79 u meču 5. kola Evrolige.

Meč je prelomljen u poslednjem minutu kada je loptu u ruke uzeo Dvejn Vašington...

Dvejn Vašington

Prvo je ubacio poene uz faul, a onda je usledila magija.

Odigrao je Vašington jedan na jedan sa Diopom, izvukao ga na desnih 45 stepeni - promenio ruku nakon prednje promene i ubacio trojku koja je konačno slomila živalu Baskoniju.

Podsetio je Vašington na Kevina Pantera koji je pantentirao taj šut u dresu Partizana - a svi e sećaju njegovih pogodaka u duelima sa Monakom i Realom.

