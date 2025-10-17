Slušaj vest

Košarkaši Partizana pobedili su Baskoniju sa 90:79 na gostovanju u Vitoriji u petom kolu Evrolige.

Plej crno-belih Karlik Džons je istakao da je tim dobio ono po šta je došao u Vitoriju:

Baskonija - Partizan Foto: ADRIAN RUIZ HIERRO/EFE

- Velika pobeda za nas. Došli smo prošle godine i nismo pobedili. Izgubili smo u prošloj utakmicu, došli smo da pobedimo i uradimo sve što je trebalo. Čestitam igračima, dosta igrača je iskočilo, Parker pogotovo. Imali smo dobre momente, ali i greške. Trener je najbolji, isticao je detalje, savetovao nas i to smo na kraju i odradili do kraja utakmice - rekao je Džons.

