Jedan od najboljih igrača u timu Saše Obradovića bio je Kodi Miler-Mekintajer koji je u poslednje vreme trpeo niz kritika. Postigao je Kodi 18 poena, te je zbog njega i čuveni košarkaški stručnjak, Vlade Đurović, povukao nesvakidašnji potez u studiju Arene sport.

- Fantastična pobeda, velika pobeda, fantastična publika. Zvezda borbenošću fantastična, kako su obećali. Saša Obradović fantastičan. Moram da ustanem sada i dubok naklon za Miler-Mekintajera, moram da se izvinim, možda najbolja utakmica u karijeri ne znam. Odigrao je kao doktor. Ali i dalje mislim da Zvezdi treba još jedan plejmejker, ali da sada ne govorimo o tome - rekao je Vlade Đurović, ustao i iznenadio čak i voditelja Ivana Bogunovića.

Foto: Printscreen / Arena sport

Zatim se osvrnuo na trenera Reala, Serđa Skariola.

- Treba reći da je Skariolo loše vodio utakmicu. Poveli su 10 razlike, ovo ćemo lako. Izveo je Tavaresa, onda ga je 10-15 minuta držao napolju. Nema više banana, ja kad sam video onu nad Motiejunasom, ja sam se uplašio. Onda je izgubio jedno 10-20 razlike za 20 minuta, što ne sme da se desi takvom treneru. Kampaco jedna od najgorih utakmica koju sam ja gledao, Hezonja... Nijedan razigran igrač osim Okekea, Abalde je bio iznenađenje, šutirao je 3/3. Igrači Zvezde su dali sve od sebe, trčanjem, zalaganjem, stvarno velika pobeda, srce mi je puno.

Za kraj, uputio je čestitke prvom čoveku Zvezde, Željku Drčeliću i poželeo sreću Partizanu koji je malo posle toga uspeo da savlada Baskoniju u Vitoriji.

- Zaboravio sam da čestitam predsedniku Drčeliću, i on je ovde odradio važan posao, zaista je bilo divno, divno veče. Zaista su svi bili egzaltirani, čak i ovi koji su bili tu. Sad igraju drugi Srbi i Španci, da bude 2:0 - zaključio je Vlade Đurović.

