"NIKO SE NIJE SMEJAO... SVI SU SVESNI SITUACIJE..." Partizan srušio Baskoniju, ali je jedan detalj posebno zabrinuo bivšeg sportskog direktora crno-belih!
Košarkaši Partizana išli su od sjaja, do očaja i nazad u meču protiv Baskonije. Crno-beli su vodili 16 razlike, pa prokockali tu prednost, ali su se podigli i na kraju stigli do ubedljivih 91:79 i pobede u Vitoriji posle 24 godine posta.
Ovo je bila veoma važna pobeda za Partizan, ali je bivši košarkaš, kasnije i sportski direktor crno-belih, Nikola Lončar, u studiju Arene sport posle meča, pozvao na oprez i istakao zabrinutost zbog jednog detalja.
- Nije bilo panike, ali videli smo na kraju utakmice da se niko nije smejao. Nisu proslavljali pobedu na uobičajen način. Kad se dobije utakmica na strani, obično se svi zagrle i smeju se, ali nismo videli te osmehe. Svi su svesni situacije da su se večeras malo provukli, da nisu dobro igrali, ali su se provukli zahvaljujući Vašingtonu koji je odigrao najbolju završnicu u Evroligi od kada je došao u Partizan.
Sutra je odmor, mora se razmisliti o sledećoj utakmici, videćemo šta je sa Šejkom Miltonom, da li će biti u planu za sledeći meč.
Nije bilo sjajno, opet se ponavljaju neke stvari, pobeda je važna, ali moraju da se poprave neke stvari - rekao je Nikola Lončar u studiju Arene sport.
