- Nije bilo panike, ali videli smo na kraju utakmice da se niko nije smejao. Nisu proslavljali pobedu na uobičajen način. Kad se dobije utakmica na strani, obično se svi zagrle i smeju se, ali nismo videli te osmehe. Svi su svesni situacije da su se večeras malo provukli, da nisu dobro igrali, ali su se provukli zahvaljujući Vašingtonu koji je odigrao najbolju završnicu u Evroligi od kada je došao u Partizan.