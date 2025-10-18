"ŽELJKO OBRADOVIĆ NIJE BIO ZADOVOLJAN, ZNAČI DA SMO DOBRO RADILI" Trener Baskonije otvorio dušu posle poraza od Partizana: "Evroliga nikoga ne čeka"
Košarkaši Partizana savladali su Baskoniju rezultatom 91:79 i stigli su do pobede u Vitoriji posle 24 godine. Španski tim imao je velikih kadrovskih problema, te u sastavu Baskonije nije bilo Hauarda, Foresta i Kuruca zbog povreda što su crno-beli znali da iskoriste i upišu trijumf.
Po završetku meča je pred novinare izašao i trener Baskonije Paolo Galbijati.
- Cenim trud momaka, ali nismo pobedili. Mi smo mlad tim, moramo da rastemo. Takođe nam nedostaju važni igrači. Nadam se da ćemo se poboljšati i doneti radost našim navijačima. Verujem u svoj tim i verujem u svoj rad. Utakmica je bila neizvesna protiv protivnika poput Obradovićevog tima, jednog od mojih omiljenih trenera. Nije bio zadovoljan onim što je video, što znači da smo dobro radili stvari. Rezultati me ne pogađaju. Juče sam gledao četiri utakmice Partizana da bih se pripremio. Pa, zapravo, pogađaju me, ali ne dovoljno da promene moj duh i moju energiju. Kada smo potpisali ugovor, znao sam da imam veoma mlad tim u rukama i da Evroliga nikoga ne čeka - rekao je on, pa se osvrnuo i na potencijalna pojačanja:
- Radim sa igračima koje trenutno imam. Ono što me brine jeste to što šutevi ne ulaze u koš. Moja je odgovornost da osiguram da imaju najbolji mogući šut. Neki igrači su odbili da šutiraju i ne mogu biti zadovoljan time. Baš kao i u Parizu, utakmica nam je izmakla za tri minuta. To se desilo i sa Olimpijakosom ovde u Vitoriji.
BONUS VIDEO: