- Cenim trud momaka, ali nismo pobedili. Mi smo mlad tim, moramo da rastemo. Takođe nam nedostaju važni igrači. Nadam se da ćemo se poboljšati i doneti radost našim navijačima. Verujem u svoj tim i verujem u svoj rad. Utakmica je bila neizvesna protiv protivnika poput Obradovićevog tima, jednog od mojih omiljenih trenera. Nije bio zadovoljan onim što je video, što znači da smo dobro radili stvari. Rezultati me ne pogađaju. Juče sam gledao četiri utakmice Partizana da bih se pripremio. Pa, zapravo, pogađaju me, ali ne dovoljno da promene moj duh i moju energiju. Kada smo potpisali ugovor, znao sam da imam veoma mlad tim u rukama i da Evroliga nikoga ne čeka - rekao je on, pa se osvrnuo i na potencijalna pojačanja: