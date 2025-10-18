Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Real Madrid sa 90:75 u meču petog kola Evrolige odigranom u prepunoj Beogradskoj areni.

Zvezda je konačno prekinula seriju od 6 vezanih poraza protiv Reala.

Najefikasniji u ekipi Zvezde bili su Kodi i Nvora sa po 18 poena, Moneke je dodao 15, Odželej 13, a Kalinić 10. Kod Reala je najbolji bio Okeke sa 16 poena, Hezonja je dodao 15, a Lajls 11.

Crvena zvezda - Real Madrid Foto: Starsport

Real je imao dvocifrenu prednost na startu meča (31:20), ali se Zvezda brzo trgla, upalila u petu brzinu i do kraja meča od kraljeva napravila sluge, te stigla do zaslužene pobede za učinak od 3-2. Ko je propustio spektakl iz Arene, najzanimljivije detalje sa meča može da pogleda u sledećem video snimku.

ZVEZDA-ZALGIRIS_239.JPG
Vlade Đurović.jpg
Saša Obradović
Kodi Miler Mekintajer

 BONUS VIDEO:

Fudbaleri Zvezde na meču Zvezda - Real Izvor: Kurir