Najefikasniji u ekipi Zvezde bili su Kodi i Nvora sa po 18 poena, Moneke je dodao 15, Odželej 13, a Kalinić 10. Kod Reala je najbolji bio Okeke sa 16 poena, Hezonja je dodao 15, a Lajls 11.

Real je imao dvocifrenu prednost na startu meča (31:20), ali se Zvezda brzo trgla, upalila u petu brzinu i do kraja meča od kraljeva napravila sluge, te stigla do zaslužene pobede za učinak od 3-2. Ko je propustio spektakl iz Arene, najzanimljivije detalje sa meča može da pogleda u sledećem video snimku.