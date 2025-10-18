Slušaj vest

Košarkaši Partizana zabeležili su treću pobedu u Evroligi, prvu na gostujućem terenu.

Posle pune 24 godine, crno-beli su slavili u Vitoriji protiv Baskonije - 91:79 (22:20, 26:20, 18:24, 25:15).

U timu Partizana Karlik Džons je postigao 18 poena (10 skokova), Dvejn Vašington 17 poena, Džabari Parker 14 poena (9 skokova), a Tajrik Džons 10 poena (7 skokova).

Baskonija - Partizan Foto: ADRIAN RUIZ HIERRO/EFE

Ni ovaj meč nije prošao bez drame - crno-beli su vodili 16 razlike, ali su dozvolili protivniku da se vrati, te se ušlo u neizvesnu završnicu. Na kraju je Vašington upalio u petu brzinu, odigrao maestralno, a Partizan je stigao do ubedljive pobede. Ko je propustio meč Baskonija - Partizan, najzanimljivije detalje može da pogleda u sledećem video snimku:

