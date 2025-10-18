Pogledajte najzanimljivije detalje sa meča Baskonija - Partizan
EVROLIGA
DOMINACIJA, DRAMA, PA SREĆAN KRAJ! Ako ste propustili meč Baskonija - Partizan ovaj snimak morate pogledati! Ovako su crno-beli prekinuli post dug 24 godine!
Posle pune 24 godine, crno-beli su slavili u Vitoriji protiv Baskonije - 91:79 (22:20, 26:20, 18:24, 25:15).
U timu Partizana Karlik Džons je postigao 18 poena (10 skokova), Dvejn Vašington 17 poena, Džabari Parker 14 poena (9 skokova), a Tajrik Džons 10 poena (7 skokova).
Baskonija - Partizan Foto: ADRIAN RUIZ HIERRO/EFE
Ni ovaj meč nije prošao bez drame - crno-beli su vodili 16 razlike, ali su dozvolili protivniku da se vrati, te se ušlo u neizvesnu završnicu. Na kraju je Vašington upalio u petu brzinu, odigrao maestralno, a Partizan je stigao do ubedljive pobede. Ko je propustio meč Baskonija - Partizan, najzanimljivije detalje može da pogleda u sledećem video snimku:
