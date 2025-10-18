Ni ovaj meč nije prošao bez drame - crno-beli su vodili 16 razlike, ali su dozvolili protivniku da se vrati, te se ušlo u neizvesnu završnicu. Na kraju je Vašington upalio u petu brzinu, odigrao maestralno, a Partizan je stigao do ubedljive pobede. Ko je propustio meč Baskonija - Partizan, najzanimljivije detalje može da pogleda u sledećem video snimku: