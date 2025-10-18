NEOBIČAN PREDLOG REALOVOG TRENERA POSLE PORAZA OD ZVEZDE: Možemo da spojimo dve strane...
Solidan početak, a onda nemogućnost pariranja Reala u Beogradu i krah pred očima oko 20.000 navijača Crvene zvezde.
Osim o temi utakmice, italijanski stručnjak pričao je i o vrlo zanimljivoj temi za ovdašnju javnost - NBA Evropi. Novo takmičenje dolazi kroz dve godine, izvesno će izopštiti srpske klubove, barem za sada, pa je svako mišljenje značajno.
Željko Obradović je na tu temu govorio pre nekoliko dana u Madridu, a sada svoje viđenje u Beogradu iznosi Serđo Skariolo
"Mislim da nemamo dovoljno informacija. Mislim da je NBA liga mnogo ozbiljna i uspešna organizacija, tako da evropska košarka ne može biti podređena i da ne može imati superiorniji kompleks. Posebno od organizacije, marketinga, biznisa, TV prava... Iz košarkaškog pogleda, imamo sjajan proizvod, što su Evroliga i evropska košarka i to moramo da zaštitimo. Naravno, uvek možemo da napredujemo, ali sama igra je najviši nivo proizvoda. Moja vizija je to", naveo je Serđo Skariolo i dodao svoj predlog:
"Možemo da spojimo dve strane - sportsku, koja je ekstremno dobra s evropske strane i biznis, koja je ekstremno dobra sa njihove strane. Možda će se neki korak unapred desiti kroz nekoliko godina", rekao je Skariolo.
Kurir sport/sportske.net
