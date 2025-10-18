Slušaj vest

Nigerijac je i pre dolaska na Mali Kalemegdan bio neko ko je na određenom nivou imao konekciju sa pristalicama srpskog kluba.

Način na koji Čima Moneke igra u crveno-belom dresu oduševio je i one koji nisu znali šta mogu da očekuju od njega, a jedna scena sa utakmice protiv Real Madrida je izazvala puno reakcija i komentara na društvenim mrežama.

Nakon jedne akcije u četvrtoj četvrtini, u trenucima kada je ekipa Saše Obradovića zadavala poslednje udarce Real Madrid u utakmici petog kola Evrolige, Beogradska arena je bila "pred rušenjem" od "eksplozije" sa prepunih tribina.

1/7 Vidi galeriju Čima Moneke na utakmici protiv Reala Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Moneke je ukrao loptu, a onda se bacio kako bi je prosledio Kodiju Miler-Mekintajeru koji je uveliko trčao u kontru.

Zvezdin plejmejker je potom namestio "alej-ap" zakucavanje Džordanu Nvori.

Sve to je Moneke posmatrao sa parketa, gledao je i kako Kalinić nekarakteristično za sebe proslavlja pogodak, dok je Moneke "slavio" sklekovima.

Objava crveno-belih na društvenim mrežama je postala viralna i van Srbije, a skupila je veliki broj "sviđanja" i komentara u kratkom vremenskom periodu.

Moneke je jedan od najboljih košarkaša Crvene zvezde na startu sezone, a na prvih pet utakmica u Evroligi u proseku je beležio 14,4 poena, 7 skokova, 1,2 asistenciju i 1 ukradenu loptu, uz indeks korisnosti 18,4.

