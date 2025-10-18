Slušaj vest

Ekipa iz Istanbula sada ima učinak od dve pobede i tri poraza, ali je na utakmici protiv grčkog tima ostala bez dvojice igrača.

Papajanis je nakon horor povrede koja mu se dogodila završio sezonu. Grčki centar je pokidao prednje ukrštene ligamente levog kolena, ubrzo će biti operisan, a do kraja sezone neće moći da pomogne Igoru Kokoškovu i saigračima s obzirom na to da se očekuje pauza od oko osam meseci.

Sa druge strane ni vesti oko Osmanija nisu dobre, ali su svakako bolje.

Reprezentativac Turske je povredio levo rame i zbog toga ga neće biti na utakmicama u naredne tri nedelje.

- Erdžan Osmani, koji je zadobio povredu levog ramena tokom utakmice protiv Panatinaikosa, nalazi se na lečenju i očekuje se da će biti van terena oko tri nedelje. Jorgos Papajanis, koji će uskoro biti operisan zbog povrede prednjeg ukrštenog ligamenta levog kolena, biće van terena oko osam meseci. Upućujemo najlepše želje obojici igrača - navedeno je u saopštenju Efesa.

