Budžet aktuelnog vicešampiona Evrope Monaka za ovu sezonu iznosi 38,7 miliona evra, od čega na plate igrača i osoblja odlazi 20,13 miliona

Ocaj podatak saopštila je francuska NLB liga, a generalni menadžer kluba Oleksij Jefimov rekao je da ovi podaci nisu baš tačni.

"Nije skroz tačno. Liga je reprezentovala maksimum koji je odobren da klub potroši, a ne stvari budžet koji planiramo da trošimo", rekao je Jefimov.

Jefimov je dodao da je stvarni budžet 35,9 miliona evra. Prošle godine je on bio nešto manji, 33,1 milion.

Podsetimo, budžet Partizana je pred početak sezone bio 27 miliona evra, a Crvene zvezde 20.

Monako je sezonu Evrolige startovao sa skorom 3-2.