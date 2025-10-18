Slušaj vest

KK Crvena zvezda doživela je pravu renesansu dolaskom Saše Obradovića na mesto šefa stručnog štaba.

Letos je Zvezda odlučila da rekonstruiše ceo tim i čini se, barem za sada, da je pogodila sa Džordanom Nvorom i Čimom Monekeom.

Pomenuti dvojac se lepo uklapa sa Kodijem Milerom Mekintajerom i trenutno su u samom vrhu evroligaške statistike:

Džordan Nvora se nametnuo kao jedan od najefikasnijih igrača lige. Sa prosekom od 19,8 poena po meču, nalazi se među tri najbolja strelca u Evroligi, dok je po indeksu korisnosti na drugom mestu u čitavom takmičenju. Ujedno beleži i 5,5 skokova po susretu, čime doprinosi i u defanzivi.

Čima Moneke, koji je svojim energičnim stilom igre brzo osvojio navijače, jedan je od najboljih skakača Evrolige – trenutno četvrti po broju ukupnih skokova sa 14 poena i 7 skokova u proseku, a kada se gledaju samo skokovi u odbrani, nalazi se na trećem mestu. Njegova borbenost i snaga pod obručima postali su ključni deo Zvezdine igre.

Kodi Miler Mekintajer, organizator igre crveno-belih, drži treće mesto na listi najboljih asistenata Evrolige. U proseku deli 6,2 asistencija po meču, uz sve bolju kontrolu tempa i razigravanje saigrača, što je omogućilo Zvezdi da poveća napadačku efikasnost i podigne ritam igre.

Sada je sve na Saši Obradović koji ima zadatak da dodatno uigra ekipu, podigne moral i dodatno raspoedli uloge povratkom povređenih igrača.

