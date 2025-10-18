Slušaj vest

Kako je ranije preneto, Mo Bamba bi mogao da zaduži dres Partizana i tako popuni centarsku liniju crno-belih.

Naime, Mo Bamba je tokom septembra potpisao ugovor sa Juta Džezom, ali je franšiza iz Solt Lejk Sitija ipak odlučila da neće računati na centra visokog 213 centimetara, pa se otvorila šansa za crno-bele prema pisanju "Sport24".

Ono što mnogi navijači Partizana verovatno ne znaju jeste da Mo Bamba na Jutjubu ima pesmu o sebi koja ima skoro pola milijarde pregleda!

Naime, izvođač Sheck Wes je napisao numeru "Mo Bamba", koja je objavljena sada već davne 2018. godine, a koja je do danas uspela da sakupi čak 468 miliona pregleda.

