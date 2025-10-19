Slušaj vest

Francuski klub Asvel ozbiljno razmišlja da napusti Evroligu i okrene se NBA Evropi.

Zbog velikih finansijskih gubitaka koje trpe prethodnih godina, ozbiljno razmišljaju da krenu Albinim stopama. Rešili su da napuste Evroligu i u sezoni 2025/26. zaigraju u FIBA ligi šampiona.

Naravno, krajnji cilj je NBA Evropa liga, novo ambiciozno takmičenje koje će najverovatnije startovati 2027. godine.

S obzirom na činjenicu da je prvi čovek francuskog kluba legendarni NBA as Toni Parker, odluka Asvela da se okrene profitabilnijem takmičenju nije preterano iznenadila javnost.

Legendarni košarkaš bio je na sastanku u Londonu sa predstavnicima NBA Evrope, pa se spekuliše da bi francuski klub mogao biti jedan od 12 osnivača novog projekta.

Podsetimo, Asvel je sezonu u Evroligi otvorio skorom 1-4.

Kurir sport

Delije nadglasale himnu Evrolige na meču protiv Asvela Izvor: Kurir