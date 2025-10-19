Slušaj vest

Nigerijac koji je prethodne sezone branio boje Barselone, Čimezi Metu, prognozirao je učesnike narednog Fajnal fora Evrolige u Atini.

Sjajni košarkaš, koji se trenutno oporavalja od povrede Ahilove tetive, na društvenoj mreži "X" odgovarao je na brojna zanimljiva pitanja navijača.

Metu je prošle sezone u martu doživeo tešku povredu Ahilove tetive i trenutno je bez angažmana, ali pomno prati dešavanja u najelitnijem evropskom takmičenju.

Na pitanje koga vidi na F4 u Atini, dao je odgovor koji je mnoge iznenadio, pošto je je među najbolja četiri tima uvrstio i Crvenu zvezdu.

"Monako, Panatinaikos, Crvena zvezda, Fener" napisao je Metu.

Priča oko Zvezde se nije tu završila. Na poziv jednog navijača crveno-belih da stupi u kontakt sa zemljacima Monekeom i Nvorom, kako bi pozvali NBA asa Spensera Dinvidia, koji je nedavno dobio otkaz u Šarlotu, da se pridruži Crvenoj zvezdi, Metu je poručio:

"Pet lajkova i objaviću broj Čime i Džordana da ih sam kontaktiraš".

Kurir sport