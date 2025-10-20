Slušaj vest

Projekat NBA Evropa sve je bliži realizaciji i uveliko traju pregovori sa ekipama koje bi trebalo da budu učesnice u istorijskoj sezoni takmičenja koje će pokušati da zaseni Evroligu.

NBA želi klubove poput Real Madrida, Barselone, Fenerbahčea, Panatinaikosa, Olimpijakosa... Zanimljivi su im Milano, Berlin i Dubaji, a očekuje se da Pari Sen Žermen i Mančester siti naprave svoje klubove koji će imati mesto u novom takmičenju. Za klubove poput Monaka teško da će biti mesta, pa generalni menadžer kluba iz Kneževine nije preterano oduševljen ovim projektom.

"Kao prvo, činjenica da NBA, odnosno američki investitori i tamošnji biznisi, pokazuju interesovanje za evropsku košarku, je pozitivan znag. To znači da smo kreirali prozivod koji vredi. Uvek to gledam iz ključne perspektive: kako evropski košarkaški ekosistem može da izvuče benefite iz toga? Nažalost, do sada, vidim više skrivenih rizika nego prilika za napredak.

Šta je ono što evropskoj košarci nedostaje? Ujedinjenje. Imam utisak da trenutni pristup NBA targetira pojedine klubove što će stvoriti nepotrebnu renziju unutar Evrolige. U isto vreme, postoji nedostatak jasnoće šta to okružuje NBA Evropu. Nema konkretnih figura ili modela koji su prezentovani kako bi nam mogli demonstrirati kako će nova liga izvršiti revoluciju u novčanoj dobiti, navijačkom rastu evropske košarke", rekao je Jefimov.

