Pariz nakon drame slavio šampionatu Francuske.
novi spektakl u areni
NADIR HIFI SA POBEDOM U DŽEPU STIŽE U BEOGRAD: Partizan čeka Pariz koji je jedva preživeo...
Košarkaši Pariza pobedili su Dižon uz dosta muke (97:92), u utakmici četvrtog kola francuskog šampionata.
Hifi je sa 22 poena bio najefikasniji u pobedničkom timu. Sebastijan Erera je dodao 17, a Ismale Bako devet, uz isto toliko skokova.
Kod Dižona su se istakli Džordan Bernet sa 25 poena. Džastin Bibins je dodao 17, uz pet asistencija, a Gregor Hrovat 12 poena.
Pariz nakon pet odigranih mečeva u Evroliga ima identičan učinak kao i Partizan, 3-2.
