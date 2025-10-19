Slušaj vest

Košarkaši Pariza pobedili su Dižon uz dosta muke (97:92), u utakmici četvrtog kola francuskog šampionata.

Parižani će gostovati Partizanu u petak od 20.30 u mešu šestog kola Evrolige.

Hifi je sa 22 poena bio najefikasniji u pobedničkom timu. Sebastijan Erera je dodao 17, a Ismale Bako devet, uz isto toliko skokova.

Kod Dižona su se istakli Džordan Bernet sa 25 poena. Džastin Bibins je dodao 17, uz pet asistencija, a Gregor Hrovat 12 poena.

Pariz nakon pet odigranih mečeva u Evroliga ima identičan učinak kao i Partizan, 3-2.

