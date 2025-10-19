OTKRIVAMO DATUM ZAVRŠNOG NBA "KATA": Crvena zvezda i Partizan na korak do pojačanja! Egzum, Bamba, Besi, Hejs - čeka se ovaj dan kada će sve biti ozvaničeno!
Partizan i Crvena zvezda, dva srpska evroligaša, još uvek nisu kompletirali svoje rostere - iako sezona polako uzima svoj zamajac.
Crvena zvezda nakon niza povreda i dolaska Saše Obradovića traga za bekom, dok je Partizan okrenut unutršanjim pozicijama - centru, ali u isto vreme prati i situaciji oko sudbine Dante Egzuma u Dalas Maveriksima.
Ono što najviše zanima navijače večitih je konačni "kat" u NBA ligi, koji je prema propozicijama takmičenja određen za 20. oktobar do 23.00 po našem vremenu.
Mo Bamba i Čarls Besi zanimljivu su Partizanu, međutim, nakon povrede centra Anadolu Efesa Jorgosa Papajanisa, crno-beli su dobili konkurenciju u borbi za peticu iz najjače lige sveta.
Sa Crvenom zvezdom je nešto drugačija situacija, pošto je tim Saše Obradovića "bušan" na poziciji beka šutera, tj. kombo-beka. Kliljan Hejs bi mogao da bude ta dopuna na roster - sjajni strelac koji se već dokazao u NBA ligi.
Tržište Evrolige je i letos bilo siromašno, a sada, krajem oktobra meseca, situacija za večiti je daleko gora - stoga, NBA je logična destinacija u potrazi za novim akvizicijama.
Spisak igrača koji bi mogli da se oprobaju u Evroligi je dugačak, a na njemu se neka zanimljiva imena: Spenser Dinvid, Mo Bamba, Čarls Besi, Kilijan Hejs, Džarad Batler, Prešes Ačiuva, Aleks Len, Monte Moris...
BONUS VIDEO: