Kako stvari trenutno stoje, sjajni košarkaš Albe Bugi Elis uskoro će postati novi igrač ekipe Dubaija.

Ambiciozni klub iz Emirata ima problema sa povredama igrača u spoljnoj liniji, pa je rešio da izađe na tržište.

Bacili su oko na novog asa Albe Bugija Elisa, koji je privukao ogromnu pažnju sjajnim nastupima u mečevima FIBA Lige šampiona, gde je prosečno beležio 22 poena, četiri skoka i dve asistencije po meču.

Elis nije izabran letos na NBA draftu, pa je odlučio da karijeru nastavi u Evropi. Stigao je u Albu i odmah pokazao da poseduje ozbiljan potencijal. Nekoliko mečeva bilo je sasvim dovoljno da privuče pažnju bogatih klubova, pa će Alba najverovatnije ostati bez svog najboljeg strelca u novoj sezoni.

Podsetimo, Dubai posle pet odigranih kola u Evroligi ima skor 3-2.

