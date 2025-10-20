Slušaj vest

U opširnom intervjuu za "Sport Ekspres" Vatutin je uporedio proces transformacije koji je nekada prošla NBA sa onim koji poslednjih godina sprovodi Evroliga.

- Dejvid Štern (NBA komesar od 1984. do 2014. godine) je sa svojim timom "izmislio" košarku drugi put. Pretvorio je ligu koja gubi pare u uspešno komercijalno preduzeće. Trebalo je vremena i truda, ali se isplatilo... Otprilike tako nešto radimo i u Evroligi u poslednjih 20 godina. Situacija u Evropi početkom dvehiljaditih i danas je radikalno drugačija - rekao je Andrej Vatutin.

Iako su ruski klubovi suspendovani iz evropskih takmičenja, predsednik CSKA smatra da je ta situacija otkrila koliko je Evroliga zapravo napredovala.

- Interesantno je što nam je suspenzija ruskih klubova pomogla da vidimo koliko Evroliga sada ima svojih navijača. Navijača koji uživaju u evropskoj košarci, iako nisu nimalo privrženi nekom timu. Iako CSKA, Zenit i Uniks trenutno ne igraju u Evropu, prenosi utakmica su u Rusiji izuzetno popularni i sve popularniji. Situacija je slična u drugim zemljama. To znači da se rad polako isplaćuje.

Vatutin je istakao da Evroliga danas ima ozbiljnu tržišnu vrednost i da NBA pokušava da preuzme već izgrađen model.

- Planovi NBA u Evropi sada bukvalno izgledaju kao pokušaj da se ukrade brzorastući biznis. Uostalom, pre otprilike 10 godina, Evroliga nije imala tržišnu vrednost, danas je njen brend procenjen na više od milijardu evra, a to smo saznali prilikom nedavnih pregovora sa potencijalnim investitorima. I liga ima istinsku strategiju u narednih pet godina tu vrednost utrostruči... Po mišljenju stručnjaka, Evroliga je trenutno najprogresivnije sportsko takmičenje planete u smislu ekonomskog rasta i rasta popularnosti.

Vatutin odbacuje ideju da bi NBA Evropa bila pravo proširenje američke lige.

- Greše oni koji misle da bi ovo bilo de fakto proširenje NBA lige. Evropski klubovi neće igrati protiv Lejkersa, Seltiksa ili Niksa, neće učestvovati na draftu, niti će nam u goste dolaziti Nikola Jokić ili Šej Gilldžes-Aleksander. Suštinski, plan predviđa stvaranje nove košarkaške organizacije pod globalno priznatim brendom. Biće kopija postojećeg, sa poluzatvorenim sistemom učesnika. Klubovi bi mogli da do elite dođu kroz drugorazredno takmičenje. Moguće je i da bi utakmice trajale po 48 minuta, sa tri tajm-auta, ali o tim detaljima još ne znamo mnogo.

Predsednik CSKA smatra da je iluzorno verovati da će NBA moći da prenese svoj model poslovanja u evropske uslove.

- Amerikanci nemaju magični štapić. Neće ni oni moći da nekakvom čarolijom transformišu evropske klubove u franišize sa budžetima koji se mere milijardama i igračima daju ugovore na 100.000.000 dolara... Ni FIBA neće ponuditi ništa slično, jer njeni godišnji prihodi od svih takmičenja, računam i reprezentativna takmičenja, otprilike su jednaki Evroliginim, a ne rastu. Takođe, NBA je već imala neuspešan projekat u Africi, koji se pokazao neprofitabilnim i uskoro će se ugasiti.

Vatutin upozorava da bi stvaranje novog takmičenja bez učešća Evrolige bilo pogubno za evropsku košarku.

- Ako bi se novo takmičenje formiralo bez učešća Evrolige to bi nesumnjivo dovelo do tužnog razvoja za evropsku košarku. Čisto komercijalni projekat, koji cilja ekonomski bogata tržišta, a ignoriše tradiciju i interesovanje navijačke baze efektivno bi eliminisao, na primer, Srbiju i Litvaniju s vrha. Takođe bi podelio publiku i na globalnom nivou i na lokalnom, po gradovima, pošto postoje planovi da se stvore franšize od fudbalskih klubova tamo gde već ima uspešnih košarkaških.

On dodaje da bi u tom slučaju došlo do novog cepanja košarkaške scene.

- Jasno je da bi, ako bi se NBA Evropa stvorila bez učešća Evrolige, Evroliga sama opstala. Samo bi zadržala preostale klubove. I tako bismo pocepali našu košarku. Viđali smo to već u sukobu Evrolige i FIBA. Paradoksalno, za FIBA je saradnja sa NBA način da ojača svoju poziciju u ovom konfliktu, jer on je daleko od gotovog.

Na kraju, prvi čovek moskovskog kluba je otkrio da klubovi-deoničari Evrolige pokušavaju da formiraju jedinstven stav prema izazovima koji predstoje.

- Deoničari Evrolige pokušavaju da oforme jedinstveni front u vezi sa ovim projektom. Devet od 13 deoničara, uključujući CSKA, već su produžili ugovore o licencama, a preostala četiri će odgovoriti kasnije. Da budem iskren, trebalo bi notirati da namere ova četiri kluba oko njihove budućnosti malo zamagljuju sveukupnu poziciju Evrolige, ali i oni treba da donesu ozbilje odluke, pa je odugovlačenje razumljivo - poručio je Andrej Vatutin.

