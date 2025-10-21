TRANSFER U EVROLIGI! Milano doveo pojačanje iz Valensije!
Sestina je ove sezone odigrao prva tri meča u Evroligi za Valensiju, i za nešto manje od 10 minuta prosečno na terenu, beležio je dva poena, 2,3 skoka i jednu asistenciju po utakmici.
"Veoma sam uzbuđen što dolazim u tako istorijski klub, bogate tradicije i pobedničkog mentaliteta. Čast mi je da nosim ovaj dres. Radujem se saradnji sa saigračima, trenerima i navijačima, kao i prilici da svakog dana napredujem i pomognem gradu i klubu da dođu do mnogih pobeda i uspeha. Nadam se da ćemo nastaviti tradiciju osvajanja trofeja i da ću imati potpuno zdravu sezonu", izjavio je Sestina.
Za Sestinu, ovo je druga sezona u Evroligi, pošto je u takmičenju debitovao prošle godine u dresu Fenerbahčea.
Amerikanac je prethodne sezone pomogao Valensiji da stigne do polufinala BKT Evrokupa i finala španskog prvenstva, dok je ove godine bio deo tima koji je osvojio španski Superkup.
Kurir sport/Beta