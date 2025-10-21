Slušaj vest

Kako saznaje i prenosi portal "Basket News" izraelski predstavnici će od decembra moći da se vrate u Izrael i da svoje utakmice kao domaćini ponovo igraju u Tel Avivu.

Ova odluka je doneta nakon prekida vatre u Izraelu i Palestini.

Podsetimo, Makabi je u Evroligi bio domaćin u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić", odnosno popularnom "Pioniru", dok je Hapoel bio domaćin u Bugarskoj.

Ukoliko se povratak Izraelaca kući zaista dogodi od decembra, Crvena zvezda bi 16. decembra bila drugi evroligaški klub koji bi bio gost Hapoelu u prestonici Izraela.

Partizan bi u Tel Aviv stigao 3. februara kao gost Makabiju.

Bonus video:

Karlika Džounsa iznose sa utakmice Partizan - FMP Izvor: Arena 1 Premium