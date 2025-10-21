Veće deoničara Evrolige je na sastanku u utorak donelo važno odluku vezanu za nastavak takmičenja.
Kako saznaje i prenosi portal "Basket News" izraelski predstavnici će od decembra moći da se vrate u Izrael i da svoje utakmice kao domaćini ponovo igraju u Tel Avivu.
Ova odluka je doneta nakon prekida vatre u Izraelu i Palestini.
Podsetimo, Makabi je u Evroligi bio domaćin u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić", odnosno popularnom "Pioniru", dok je Hapoel bio domaćin u Bugarskoj.
Ukoliko se povratak Izraelaca kući zaista dogodi od decembra, Crvena zvezda bi 16. decembra bila drugi evroligaški klub koji bi bio gost Hapoelu u prestonici Izraela.
Partizan bi u Tel Aviv stigao 3. februara kao gost Makabiju.
