Da je epilog sednice deoničara Evrolige bio drugačiji, Crvena zvezda bi u kratkom vremenskom roku morala da se sprema za neplanirani odlazak iz Beograda.

Evroliga je donela odluku da se izraelski klubovi Makabi i Hapoel od decembra vrate u Izrael i da u Tel Avivu budu domaćini, a neposredno nakon što je portal "Basket News" objavio tu informaciju, pojavili su se i detalji sastanka na kojem je došlo do odluke.

Kako je prekinuta vatra u Izraelu i Palestini, Makabi je insistirao na tome da se odmah vrati u Tel Aviv, a u tom slučaju bi u svom gradu igrao već 30. oktobra protiv Zvezde.

Naravno, gostovanje u drugoj zemlji samo po sebi ne predstavlja problem, međutim organizacija bi bila izuzetno zahtevna i sve bi prilično poremetilo planove Saše Obradovića i njegovog stručnog štaba.

Čelnici Evrolige, zajedno sa klubovima deoničarima (13 klubova sa A licencom, među njima je i Makabi), odlučili su da u narednom periodu isprate stanje u Izraelu i zbog toga je decembar označen kao mesec za povratak evropske košarke u ovu državu.

Kada je reč o Crvenoj zvezdi, serija utakmica srpskoj prestonici e počela 14. oktobra. Crveno-beli su pobedili Zalgiris, zatim i Real Madrid u Evroligi, a Iliriju u ABA ligi.

Slede utakmice protiv Baskonije, Mege i Asvela, a onda kraj serije u Beogradu upravo protiv Makabija 30. oktobra (Izraelci su domaćini u hali "Aleksandar Nikolić). Zaključno sa tom utakmicom, Zvezda bi u našem glavnom gradu trebalo da odigra sedam mečeva zaredom.

