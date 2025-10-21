Slušaj vest

Nakon poraza od Crvene zvezde Real Madrid posle samo pet dana ponovo dolazi u Beograd, ovoga puta na noge Makabiju.

Problem za "kraljevski klub" je što u prestonicu Srbije stiže značajno oslabljen pošto trener Serđo Skariolo neće moći da računa na čak trojicu igrača

Van stroja za beogradski okršaj protiv Makabija biće iskusni Serhio Ljulj,Andreas Feliz i Bruno Fernando pa će poznati italijanski stručnjak imati daleko suženiju rotaciju nego što je to bio slučaj u nedavnom duelu protiv Zvezde.

Real se posle nekoliko dana vraća u Beograd sa skorom od tri pobede i dva poraza u Evroligi, dok Makabi ima imperativ jer dočekuje Real sa skorom 1-4 i neophodan im je trijumf.

Ovaj duel startuje u sredu od 20:05 i biće jedini meč toga dana u 6. kolu elitnog košaraškog takmičenja.