Slušaj vest

Nakon poraza od Crvene zvezde Real Madrid posle samo pet dana ponovo dolazi u Beograd, ovoga puta na noge Makabiju.

Crvena zvezda - Real Madrid Foto: Starsport

 Problem za "kraljevski klub" je što u prestonicu Srbije stiže značajno oslabljen pošto trener Serđo Skariolo neće moći da računa na čak trojicu igrača

Van stroja za beogradski okršaj protiv Makabija biće iskusni Serhio Ljulj,Andreas Feliz i Bruno Fernando pa će poznati italijanski stručnjak imati daleko suženiju rotaciju nego što je to bio slučaj u nedavnom duelu protiv Zvezde.

Real se posle nekoliko dana vraća u Beograd sa skorom od tri pobede i dva poraza u Evroligi, dok Makabi ima imperativ jer dočekuje Real sa skorom 1-4 i neophodan im je trijumf.

Ovaj duel startuje u sredu od 20:05 i biće jedini meč toga dana u 6. kolu elitnog košaraškog takmičenja.

Ne propustiteKošarkaKRALJEVI SE NAMUČILI, ALI SLAVILI PRED PARTIZAN: Pobede Real Madrida i Makabija u Evroligi
partizanreal-175.jpg
KošarkaKRALJEVI I DALJE NEPORAŽENI: Real slavio protiv Makabija u Beogradu
20231128-22-12-42photomaster.jpg
KošarkaFAVORITI OPRAVDALI OČEKIVANJA: Pobede Makabija Milana i Reala u Evroligi
profimedia0744682897.jpg
KošarkaMAKABI SRUŠIO OLIMPIJAKOS: Pobede Fenerbahčea, Efesa i Real Madrida u Evroligi
profimedia0739445552.jpg

Koreografija pred meč Crvena Zvezda - Žalgiris Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić