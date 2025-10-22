Slušaj vest

Klub iz Vitorije sporazumno je prekinuo saradnju sa hrvatskim košarkašem Lukom Šamanićem.

Hrvat je uči meča sa Crvenom zvezdom naprasno napustio ekipu pod misterioznim okolnostima.

Šamanić za vikend nije bio na raspolaganju treneru paolu Glbijatiju na meču protiv Granade. Klub je istakao da je zbog bolesti propustio meč, međutim, šokantna odluka koja je usledila pred gostovanje u Beogradu otvara prostor za razna nagađanja.

Naime, Baskonija je danas obavestila javnost da je iz ličnih razloga sporazumno prekinuta saradnja sa Lukom Šamanićem.

"Košarkaš Luka Šamanić neće više biti deo ekipe Baskonije nakon što je postignut obostrani dogovor o raskidu ugovora iz ličnih razloga. Klub mu se zahvaljuje na posvećenosti i profesionalnosti tokom boravka u Vitoriji i želi mu puno uspeha u budućem ličnom i profesionalnom životu", navodi se u saopštenju kluba iz Vitorije.

Ovo je još jedan udarac za španski klub, koji na statu sezone ima ozbiljne kadrovske probleme.

Na utakmici sa Parizom povrede su doživeli Trent Forest i Markus Hauard, pa su propustili mečeve sa Partizanom i Granadom, a trener Galbijati nije mogao da računa ni na Rodionsa Kuruca, koji je takođe povređen. Još uvek nije poznato da li će se neko od njih vratiti u tim za okršaj sa crveno-belima.

Baskonija je zato hitno regovala, pa je nedavno angažovala bivšeg NBA asa Kobija Simonsa, sa kojim je potpisana dvomesečna saradnja. Očekuje se da će Amerikanac debitovati u četvrtak u Beogradskoj areni.

Baskonija je jedini klub bez trijumfa u novoj sezoni Evrolige, sa skorom 0-4 nalazi se na samom začelju tabele.

