Delovalo je da je Olimpijakos završio dolazak Džereda Batlera koji je bio interesantan i drugim evroligaškim klubovima među kojima su Crvena zvezda i Partizan.

Informacije iz Grčke su govorile da je plejmejker odlučio da karijeru nastavi u Atini, tačnije u Pireju.

Međutim, sada iz ove prestonice stiže potpuno drugačija vest.

Olimpijakos i Batler nisu mogli da dogovore poslednje detalje, a košarkaš će krenuti za Beograd gde bi trebalo da potpiše ugovor sa Crvenom zvezdom.

Dvadesetpetogodišnji organizator igre, prema navodima portala "Sport24", ozbiljno razmatra ponudu sa Malog Kalemegdana, a agencija "SDNA" ide korak dalje i ističe da je sve već blizu završetka i da bi dolazak Amerikanca u crveno-belo uskoro trebalo da bude završen.

To bi značilo da su u Zvezdi pristali na njegove zahteve. Kako navode grčki mediji, upravo zbog tih zahteva su propali pregovori sa Olimpijakosom.

Batler je, navodno, tražio od grčkog tima obećanje da će po utakmici imati 30 minuta igre.

Nakon četiri sezone u NBA i nastupa za Jutu, Oklahomu, Vašington i Filadelfiju za koju je igrao prošle sezone, plejmejker planira da se što pre vrati u SAD.

