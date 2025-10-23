Slušaj vest

Slovenac je ovog leta stigao iz Denvera u Milano kao veliko pojačanje na krilnim pozicijama, ali nije uspeo da zadobije poverenje trenera Etorea Mesine.

Imao je Čančar ozbiljnih problema sa povredama u prethodnoj sezoni, pa je rešio da preskoči reprezentativne obaveze kako bi se što bolje spremio za novo poglavlje u karijeri. Žrtvovao je reprezentaciju zbog kluba, zbog čega je bio na ozbiljnom udaru javnosti u svojoj zemlji. Njegov potez javnost u Sloveniji doživela je kao izdaju.

Da stvar bude još gora, Čančar je svoj izostanak najavio dva dana pred okupljanje nacionalnog tima, kada mu je navodno iz Milana saopšteno da njegovi zdravstveni testovi nisu na zadovoljavajućem nivou.

"Lejkersi su meni dali da igram, ali Armani nije njima", ironičan je bio Luka.

Neprijatno iznenađen odlukom Čančara bio je i Lukin otac Saša Dončić.

"Vlatko nikada nije imao problem da igra za reprezentaciju. Njegova odluka postala je upitna tek nakon što je potpisao za Milano, što je teško razumeti", rekao je tada sportski direktor reprezentacije Slovenije.

Odjavio je Vlatko reprezentaciju zbog kluba i navukao gnev nacije, a onda je usledilo veliko razočaranje.

Nisu imali strpljenja za njega u Milanu i usledio je prekid saradnje.

"KK Olimpija Milano objavljuje da su se klub i Vlatko Čančar sporazumno dogovorili da raskinu njegov važeći ugovor. Olimpija želi da se zahvali Čančaru na njegovom primernom ponašanju, profesionalizmu i posvećenosti tokom ovih nedelja provedenih zajedno, nadajući se da će ga što pre videti ponovo na terenu, potpuno oporavljenog", poručili su iz Olimpije Milano.

Kurir sport