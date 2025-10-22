Slušaj vest

Reprezentativac Srbije je imao problem sa leđima nakon što je naš nacionalni tim završio učešće na Evropskom prvenstvu i od početka sezone nije odigrao nijednu utakmicu.

Ognjen Dobrić je sada spreman i Saša Obradović će moći da računa na njega već od utakmice protiv Baskonije u četvrtak uveče.

Košarkaš je trenirao sa ekipom i dan pred utakmicu, a sam je najavio povratak na teren.

Ognjen Dobrić

Nakon pobede Crvene zvezde protiv Real Madrida u 4. kolu Evrolige Dobrić je bio dobro raspoložen. Prilikom prolaska pored novinara dobio je pitanje o svom povratku, na šta je kratko poručio: Biću spreman za sledeću utakmicu u Evroligi.

Crvena zvezda na samom startu sezone ima ozbiljne probleme sa povredama. Srpski košarkaš je bio jedan od povređenih igrača.

Sezona je otvorena sa tri poraza (dva u Evroligi i jedan u ABA ligi), usledila je smena trenera Janisa Sferopulosa i veliki skok u igri i rezultatima nakon što je ekipu preuzeo Saša Obradović.

"Vraćaju se. Dobrić je danas trenirao, treba mu malo vremena, zajedno sa Plavšićem - i on je trenirao. To su još dva igrača na raspolaganju, videćemo ko će koliko i da li će igrati, to zavisi od situacije na terenu. Izundu se vratio i trenirao danas. Imao je virus. Pomoćni trener je isto oboleo od virusa", rekao je Obradović pred utakmicu protiv Baskonije.



U Evroligi je sada učinak 2:2, a Crvena zvezda protiv Baskonije ima ulogu ozbiljnog favorita. Španski tim je sezonu otvorio sa četiri poraza.

