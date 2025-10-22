Slušaj vest

Reprezentativac Srbije je imao problem sa leđima nakon što je naš nacionalni tim završio učešće na Evropskom prvenstvu i od početka sezone nije odigrao nijednu utakmicu.

Ognjen Dobrić je sada spreman i Saša Obradović će moći da računa na njega već od utakmice protiv Baskonije u četvrtak uveče.

Košarkaš je trenirao sa ekipom i dan pred utakmicu, a sam je najavio povratak na teren.

Ognjen Dobrić Foto: Starsport, STARSPORT / Shutterstock Editorial /Profimedia, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Nakon pobede Crvene zvezde protiv Real Madrida u 4. kolu Evrolige Dobrić je bio dobro raspoložen. Prilikom prolaska pored novinara dobio je pitanje o svom povratku, na šta je kratko poručio: Biću spreman za sledeću utakmicu u Evroligi.

Crvena zvezda na samom startu sezone ima ozbiljne probleme sa povredama. Srpski košarkaš je bio jedan od povređenih igrača.

Sezona je otvorena sa tri poraza (dva u Evroligi i jedan u ABA ligi), usledila je smena trenera Janisa Sferopulosa i veliki skok u igri i rezultatima nakon što je ekipu preuzeo Saša Obradović.

"Vraćaju se. Dobrić je danas trenirao, treba mu malo vremena, zajedno sa Plavšićem - i on je trenirao. To su još dva igrača na raspolaganju, videćemo ko će koliko i da li će igrati, to zavisi od situacije na terenu. Izundu se vratio i trenirao danas. Imao je virus. Pomoćni trener je isto oboleo od virusa", rekao je Obradović pred utakmicu protiv Baskonije.

U Evroligi je sada učinak 2:2, a Crvena zvezda protiv Baskonije ima ulogu ozbiljnog favorita. Španski tim je sezonu otvorio sa četiri poraza.

Ne propustiteEvroligaŠOKANTAN PREOKRET! NBA KOŠARKAŠ DOLAZI U CRVENU ZVEZDU! U poslednjem trenutku mu propao potpis za Olimpijakos, odmah se okrenuo Beogradu!
Džered Batler u duelu sa Lukom Dončićem
EvroligaOPŠTE RASULO U REDOVIMA ZVEZDINOG RIVALA! Hrvat ne dolazi u Beograd! Pod misterioznim okolnostima naprasno napustio klub!
Luka Šamanić
KošarkaNIKOLA JOVIĆ RASPAMETIO DELIJE! Srbin usred Amerike ovo uradio pred kamerama!
Nikola Jović
KošarkaPOZNATO KADA SE DŽOEL BOLOMBOJ VRAĆA NA TEREN? Crvena zvezda ga čeka...
ZVEZDA-MACCABI_78.JPG

Bonus video:

Saša Obradović izjava pred Baskoniju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić