Obradović je potvrdio da će Ognjen Dobrić prvi put biti u sastavu ove sezone i poručio da je određene probleme imao i Ebuka Izundu,

- Vraćaju se. Dobrić je danas trenirao, treba mu malo vremena, zajedno sa Plavšićem - i on je trenirao. To su još dva igrača na raspolaganju, videćemo ko će koliko i da li će igrati, to zavisi od situacije na terenu. Izundu se vratio i trenirao danas. Imao je virus. Pomoćni trener je isto oboleo od virusa - rekao je Saša Obradović.

Osvrnuo se i na stanje Devontea Grejema koji je pred početak sezone okarakterisan kao najveće pojačanje kluba.

- Još je neizvesno što se tiče Devontea, ne znamo još datum povratka, još nije počeo da trenira.

Neposredno pred razgovor trenera crveno-belih sa novinarima iz Grčke je stigla informacija da je Džered Batler blizu dolaska u Zvezdu.

- .A to su isto stvari koje su u medijima i stvarno se prava stvar još ne zna. Da vidimo šta je prava istina, a vrlo brzo će se to i saznati.

Ovako je govorio o sledećem protivniku.

- Imaju kvalitet, brzinu, način igre koji Zvezdi ne odgovara, tako da... Slične ekipe, kao na primer protiv Pariza u pripremnom periodu, pokazuju da postoje određene poteškoće protiv takvih vrsta odbrane. U tom smislu, važno je da imamo fokus 40 minuta – nema opuštanja. Oni neće odustati od svog stila, igraju jako brzo, imaju dosta 'fizike' na svim pozicijama. Važno je da mi mislimo o nama i tu euforiju koja se stvorila oko terena iskontrolišemo. Nije to lako. Uvek postoje različite metode i sa trenerove strane. Međutim, poraz kao poraz ovde nije opcija. A jedini način je da počneš da razmišljaš kao 'underdog'. Treba poštovati protivnika više nego inače bez obzira na to kako se zove - poručio je Saša Obradović.

