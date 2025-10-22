Slušaj vest

Košarkaši Makabija savladali su Real u Beogradu rezultatom 92:91 (17:27, 40:21, 19:26, 16:17) u prvoj utakmici 6. kola Evrolige.

Makabi je upisao drugu pobedu, dok je Real doživeo treći poraz, a posle Crvene zvezde i drugi poraz u Beogradu.

Izuzetno uzbudljivu utakmicu rešio je Tamir Blat pet sekundi pre kraja dalekom trojkom.

Real je u preostalom vremenu preko Hezonje pokušao da preokrene, ali hrvatski košarkaš nije bio precizan.

Kod domaćina Voker je postigao 27 poena, Sorkin 21, Briset 18, a Blat 12 poena.

Kod gostiju Hezonja je postigao 24 poena, Lajls 16, Kampaco 14, Garuba 12, a Maledon 11.

