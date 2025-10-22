Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezde Semi Odželej izneo je svoja očekivanja od duela sa Baskonijom u šestom kolu Evrolige.

"Moramo da igramo odbranu, da igramo sa energijom. Oni su supertalentovani i vole da igraju brzo. Promenili su tim, ali Markus je tu i on je igrač koji može da promeni tok utakmice. Igraju uvek dobro, dobro skaču. Biće teško. Moramo im oduzeti lake poene i naterati ih da rade za svaki".

Na konstataciju da igra odlično poslednjih par mečeva i da izgledaa bolje na terenu, Semi kaže:

"Samo se trudim da radim svakog dana. Neke utakmice igraš dobro, neke ne ali se trudim da mi pristup i priprema bude ista svaki put. Samopouzdanje je tu, ali nekad nemaš dobar rezultat i to je razlika. Ali moje samopuzdanje je povezano sa svakodnevnim radom".

1/20 Vidi galeriju Crvena zvezda - Real Madrid Foto: Starsport

Meč Crvene zvezde i Baskonije na programu je u četvrtak od 21.00 sat u Beogradskoj Areni.