KARLIK DŽONS SE OGLASIO PRVI PUT POSLE TEŠKE POVREDE: Njegova poruka dirnuće svakog navijača Partizana
Ljubimac navijača Partizana, Karlik Džons oglasio se prvi put posle teške povrede zadobijene na utakmici protiv FMP-a u ponedeljak.
Džons je u finišu četvrte četvrtine napustio igru, zatim je iznesen sa parketa, a ispostavilo se da mu je pukla kost u stopalu.
Džonsa očekuje višenedeljna pauza.
Pouzdani plejmejker se oglasio na društvenim mrežama i poslao poruku navijačima Partizana, odnosno zahvalnicu za podršku koju dobija.
