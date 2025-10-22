Slušaj vest

Ljubimac navijača Partizana, Karlik Džons oglasio se prvi put posle teške povrede zadobijene na utakmici protiv FMP-a u ponedeljak.

Karlik Džons povreda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Džons je u finišu četvrte četvrtine napustio igru, zatim je iznesen sa parketa, a ispostavilo se da mu je pukla kost u stopalu.

Džonsa očekuje višenedeljna pauza.

Pouzdani plejmejker se oglasio na društvenim mrežama i poslao poruku navijačima Partizana, odnosno zahvalnicu za podršku koju dobija.

Karlik Džons, KK Partizan
Karlik Džons, KK Partizan Foto: Instagram

Karlika Džounsa iznose sa utakmice Partizan - FMP Izvor: Arena 1 Premium