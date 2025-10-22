Slušaj vest

Trener košarkaša Valensije Pedro Martinez nije optimista po pitanju povratka Evrolige u Izrael, izrazivši jasnu sumnju da će se bezbednosna situacija na Bliskom istoku stabilizovati do 1. decembra, kada je načelno dogovoreno da Makabi i Hapoel iz Tel Aviva konačno zaigraju pred domaćom publikom.

Ovog meseca se navršilo dve godine od sukoba na Bliskom istoku i do tog trenutka do danas izrealski klubovi igraju evropske mečeve van matične zemlje.

Tome bi trebali da dođe kraj 1. decembra, ali Martinez je skeptičan da će ovaj scenario imati utemeljenje u realnosti.

"Dopada mi se ideja da Makabi i Hapoel mogu da igraju utakmice kod kuće i što više nećemo biti prinuđeni da igramo pred praznim tribinama. To je ono što nam se sviđa, ali van sportskog aspekta nismo baš mirni. Kada pogledate vesti shvatite da se situacija nije normalizovala na željeni način", rekao je Martinez na konferenciji za medije uoči sutrašnjeg gostovanja Armaniju u Milanu.

Jedna stvar mu nije jasna.

Trener povratnika u elitni rang evropske košarke zatim je postavio konkretno pitanje kada je reč o proceni da će sve biti bezbedno u Izraelu od 1. decembra.

"Zašto nije bezbedno igrati 25. novembra, a jeste 1. decembra? Oni koji su doneli odluku neće morati da putuju tamo i voleo bih da znam zašto će 10 dana kasnije biti bezbedno. Nismo zadovoljni situacijom", nedvosmisleno je rekao trener tima koji stiže na gostovanje u Italiju sa skorom 2:3.

Martinez je potom pojasnio da njegov tim ne želi da bude deo problema, polažujući nadu da će se bezbednosna situacija u Izraelu poboljšati, ali da kao trener Valensije ne oseća spokoj pred put u Izrael.

Podsetimo, Valensija bi trebalo da gostuje u Izraelu 18. decembra, kada je planiran okršaj protiv Makabija u Tel Avivu, ali će se prethodno 1. novembra obaviti bezbednosni rizik kada će biti dat konačan amin oko mogućnosti povratka evropske košarke u ovu zemlju.