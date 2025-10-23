Slušaj vest

Crvena zvezda danas je zvanično potvrdila dolazak iskusnog NBA asa - Džereda Batlera.

Nakon šokantnog otkaza u Finkisu, Batler je rešio da karijeru nastavi u Evropi. Bio je blizu dogovora sa Olimpijakosom, a onda je usledio šokatan pregovor. Propali su u zadnji čas pregovori sa grčkim velikanom, Zvezda je ekspresno reagovala i na kraju uspela da dovede beka koga je silno želela.

1/4 Vidi galeriju Džered Batler Foto: Patrick Smith / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Katharine Lotze / Getty images / Profimedia

Zanimljvo, pre samo devet dana sjajni Batler je velikim Los Anđeles Lejkersima, predvođenim Lukom Dončićem, spakovao čak 35 poena (sedam skokova i devet asistencija) u predsezonskom meču NBA lige. Ali ni to nije bilo dovoljno da ostane u Finiksu. Već narednog jutra Sansi su mu uručili otkaz. Gotovo svi NBA timovi su već kompletirali svoje rostere, pa je Batler bio prinuđen da se okrene ka Evropi.

Pogledajte spektakularnu partiju Zvezdinog bombastičnog pojačanja protiv Dončićevih Lejkersa:

Batlera koji ima 25 godina i visok je 191 centimetar, na NBA draftu 2021. godine izabrali su Nju Orleans Pelikansi. Prethodno je imao sjajnu koledž karijeru i šampion je NCAA sa ekipom Bejlora.

Odigrao je 148 utakmica u NBA ligi, sa prosekom od 6,7 poena, 1,5 skokova i 2,8 asistencija, nastupajući za Jutu, Oklahomu, Vašington i Filadelfiju.

Kurir sport