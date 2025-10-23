Slušaj vest

Jedna od najneobičnijih priča ove sezone u Evroligi dolazi iz Španije, pošto su Baskonija i Luka Šamanić iznenada raskinuli saradnju.

Hrvatski košarkaš sada je slobodan u izboru nove sredine, dok se njegovi bivši saigrači spremaju za duel sa Crvenom zvezdom u Beogradu.

Baskonija - Partizan Foto: ADRIAN RUIZ HIERRO/EFE

Kako prenose hrvatski mediji, iza ovog iznenadnog razlaza krije se sukob nastao nakon utakmice protiv Partizana. Iako je bio prehlađen, trener Paolo Glabijati zahtevao je da Šamanić ipak zaigra, pišu hrvatski mediji.

Luka je na parketu proveo 14 minuta i ubacio 13 poena, ali se nakon meča njegovo stanje znatno pogoršalo. Ispostavilo se da je reč o bronhitisu, pa je hrvatski reprezentativac odlučio da više ne rizikuje zdravlje i zatražio je momentalan raskid ugovora sa španskim klubom.

Luka Šamanić
Screenshot 2025-01-02 172942.jpg
profimedia0464837041.jpg
Screenshot 2024-12-09 222832.jpg

Red za ulazak u halu ispred severne tribine, dva sata pre početka utakmice Czv- Baskonija Izvor: Kurir