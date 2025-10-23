Slušaj vest

Dinvidi (32) je sa Bajernom potpisao ugovor do kraja sezone, bez opcije da se vrati u Američku profesionalnu košarkašku ligu (NBA) ukoliko stigne ponuda, a klub iz Minhena je u svom saopštenju naveo i da je dovođenjem američkog plejmejkera kompletirao sastav za ovu sezonu.

Američki plejmejker je celu svoju dosadašnju karijeru proveo u NBA ligi, a prošle sezone je igrao za Dalas, za koji je u proseku beležio 11 poena, 4,4 asistencije i 2,6 skokova.

U NBA ligi je još igrao i za Los Anđeles Lejkerse, Bruklin, Vašington i Detroit, a tokom tih 11 sezona je u proseku beležio 13 poena, 5,1 asistenciju i tri skoka.

Najbolja poenterska sezona mu je bila 2019/20, kad je za ekipu Bruklina postizao 20,6 poena po utakmici, uz u proseku 6,8 asistencija, a sezonu pre je bio četvrti u glasanju za najboljeg šestog igrača NBA lige.

"Spenser Dinvidi stiže u Minhen sa svojim ogromnim NBA iskustvom i uvereni smo da će odmah uticati na našu igru, posebno zato što već poznaje trenera Herberta iz Bruklina. Morali smo biti strpljivi poslednjih nedelja i čekati prilike na NBA tržištu. Bio je to rizik i nije bilo lako ostati strpljiv, posebno sa povredama sa kojima smo se suočili. Ali se potpuno isplatilo i veoma smo uzbuđeni zbog ovog izvanrednog igrača", naveo je sportski direktor Bajerna Dragan Tarlać, a preneo sajt kluba.

Trener Bajerna Gordon Herbert rekao je da smatra da je Dinvidi veoma inteligentan igrač, koji može da igra na pozicijama plejmejkera, beka i krila, kao i da čuva više pozicija.

"Spenser je elektrifikujući igrač - može da postiže poene, da kreira za druge i imao je nekoliko sjajnih godina u NBA ligi. Sa svojom veličinom, može da igra na pozicijama dva, jedan i tri, a takođe može da čuva i više pozicija. Naravno, ovo je njegova prva stanica u Evroligi i FIBA košarci, ali je takođe veoma inteligentan igrač sa visokim košarkaškim IQ-om i pametnom ličnošću. Fantastično je što dovodimo tako visokoprofilnog igrača u Minhen", kazao je Herbert.