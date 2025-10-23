Slušaj vest

Višemesečni napori Partizana da dovede pojačanje na poziciji centra konačno su urodili plodom.

Kako Kurir ekskluzivno saznaje, novi član crno-belih postao je Bruno Fernando, doskorašnji centar Reala iz Madrida.

Sada se postavlja samo pitanje koliko će Fernardo zarađivati u Partizanu s obzirom na veliku platu u "kraljevskom klubu"

Ovom temom pozabavili su se i španski mediji.

''Istina je da Skariolo, otkako je preuzeo tim u julu, nije želeo Fernanda, kako nam je potvrđeno.

Međutim, pošto ima ugovor potpisan za ovu sezonu i platu od više od dva miliona dolara, klub nije želeo da ga isplati i raskine saradnju.

Ovakve odluke nisu baš uobičajene u Real Madridu poslednjih godina, posebno nakon što su već platili deo ugovora Ratan-Mejsu da bi otišao. Bek-šuter je zarađivao manje od Fernanda i ionako nije imao mesto u ekipi otkako je potpisan Maledon, ali je morao da bude obeštećen pre nego što je prihvatio ponudu Bajerna iz Minhena.

Sada u Madridu, sa Tavarešom kao jedinim pravim centrom, zbog loših partija Fernanda, koji je, prema informacijama, oduvek imao utisak da nema poverenje Skariola, te sa Garubom i Almansom kao rotacijama, klub želi da dovede drugačijeg igrača pod košem. Pošto Lajls, Okeke i Dek zauzimaju mesta stranaca u ACB ligi, idealno bi bilo da to bude evropski igrač, ali se smatra da će to biti teško izvodljivo. Zbog toga se kao alternativa razmatra mogućnost da se plati otkupna klauzula za nekog igrača koji već igra u Evropi, pored opcije dovođenja nekog od NBA igrača'', piše ''Encestando.