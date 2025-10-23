Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da očekuje i Crvenu zvezdu i Partizan na Fajnal foru Evrolige.

Gostujući na RTS, predsednik Vučić je rekao:

"Kažu 'Partizan je dobio naše pare, Zvezda je dobila naše pare, to su sve naše pare'. Stvarno? Partizan i Zvezda, kad im uračunate koliko im je niži porez ovde nego u Španiji i Grčkoj, imaju budžete na nivou prvih pet ekipa Evrolige".

Upitan da li kritikuje ili se hvali, predsednik je odgovorio: