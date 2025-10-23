Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da očekuje i Crvenu zvezdu i Partizan na Fajnal foru Evrolige.

Gostujući na RTS, predsednik Vučić je rekao:

"Kažu 'Partizan je dobio naše pare, Zvezda je dobila naše pare, to su sve naše pare'. Stvarno? Partizan i Zvezda, kad im uračunate koliko im je niži porez ovde nego u Španiji i Grčkoj, imaju budžete na nivou prvih pet ekipa Evrolige". 

Upitan da li kritikuje ili se hvali, predsednik je odgovorio:

"Hvalim se, očekujem da će i jedni i drugi ući na Fajnal for. Mislim da imaju kvalitet za Fajnal for".

Ne propustiteEvroligaDOŠLI NA KOŠARKAŠKI MEČ, A GLEDAJU - FUDBAL! Zvezdaši poranili na duel sa Baskonijom iz važnog razloga
U Areni se prati meč Zvezde i Brage
EvroligaEKSKLUZIVNO! PARTIZAN POTPISAO CENTRA: Nedavno je igrao protiv crno-belih! Grobari su dugo čekali ovu vest
Bruno Fernando, Tajrik Džons, KK Partizan
EvroligaEKSPLODIRALA JE BOMBA! BAJERN DOVEO BRUTALNO POJAČANJE! NBA stigao u Minhen - bivši saigrač Luke Dončića će igrati Evroligu!
profimedia-0984249884.jpg
EvroligaSUKOB NASTAO POSLE MEČA SA PARTIZANOM! OTKRIVENO ZAŠTO JE HRVAT NAPUSTIO BASKONIJU! Svojom odlukom je šokirao Evropu, isplivali detalji koji će vas iznenaditi!
Luka Šamanić