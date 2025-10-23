Evroliga
OČEKUJEM I ZVEZDU I PARTIZAN NA F4! Vučić: Kad uračunate koliko im je niži porez ovde nego u Španiji i Grčkoj, imaju budžete na nivou prvih pet ekipa Evrolige
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da očekuje i Crvenu zvezdu i Partizan na Fajnal foru Evrolige.
Gostujući na RTS, predsednik Vučić je rekao:
"Kažu 'Partizan je dobio naše pare, Zvezda je dobila naše pare, to su sve naše pare'. Stvarno? Partizan i Zvezda, kad im uračunate koliko im je niži porez ovde nego u Španiji i Grčkoj, imaju budžete na nivou prvih pet ekipa Evrolige".
Upitan da li kritikuje ili se hvali, predsednik je odgovorio:
"Hvalim se, očekujem da će i jedni i drugi ući na Fajnal for. Mislim da imaju kvalitet za Fajnal for".
