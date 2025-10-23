Košarkaši Asvela pobedili su na svom terenu Dubai 85:79 (21:24, 23:20, 15:24, 26:11), u utakmici šestog kola Evrolige.
Evroliga
DE KOLO VODIO ASVEL DO IZNENAĐENJA: Dubai i Petrušev ispustili pobedu
Slušaj vest
Francuska ekipa pobedila je posle preokreta nakon što je u četvrtoj četvrtini gubila osam razlike. Asvel su predvodili Nando de Kolo sa 24 poena uz pet asistencija i Glin Votson sa 21 poenom.
Mbaje Ndiaje dodao je 10 poena i osam skokova, a Armel Traore osam poena i pet skokova.
U ekipi Dubaija Dvejn Bejkon postigao je 22 poena, uz pet skokova, tri asistencije i tri ukradene lopte, a Mfiondu Kabengele 20 poena uz četiri skoka. Srpski košarkaš Filip Petrušev utakmicu je završio sa 13 poena, 10 skokova i tri asistencije.
Asvel ima dve pobede i četiri poraza, a Dubai tri pobede i tri poraza.
U sledećem kolu Asvel će u Beogradu igrati protiv Crvene zvezde, a Dubai će u Vitoriji igrati protiv Baskonije.
(Beta)
Reaguj
Komentariši