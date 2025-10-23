Slušaj vest

Francuska ekipa pobedila je posle preokreta nakon što je u četvrtoj četvrtini gubila osam razlike. Asvel su predvodili Nando de Kolo sa 24 poena uz pet asistencija i Glin Votson sa 21 poenom.

Mbaje Ndiaje dodao je 10 poena i osam skokova, a Armel Traore osam poena i pet skokova.

U ekipi Dubaija Dvejn Bejkon postigao je 22 poena, uz pet skokova, tri asistencije i tri ukradene lopte, a Mfiondu Kabengele 20 poena uz četiri skoka. Srpski košarkaš Filip Petrušev utakmicu je završio sa 13 poena, 10 skokova i tri asistencije.

Asvel ima dve pobede i četiri poraza, a Dubai tri pobede i tri poraza.

U sledećem kolu Asvel će u Beogradu igrati protiv Crvene zvezde, a Dubai će u Vitoriji igrati protiv Baskonije.

(Beta)