Na vrhu se nalazi Hapoel sa pet pobeda iz šest kola
Evroliga
OVAKO IZGLEDA TABELA EVROLIGE: Zvezda četvrtom uzastopnom pobedom stigla nadomak vrha
Košarkaši Crvene zvezde upisali su četvrtu uzastopnu pobedu u Evroligi.
Foto galerija iz Arene
Pred crveno-belima u paklu Arene pala je Baskonija.
Posle šestog kola i sjajnog niza tim Saše Obradovića nalazi se blizu vrha tabele.
Na vrhu se nalazi Hapoel sa pet pobeda iz šest kola, a tu priliku će imati i Panatinaikos.
Slede Žalgiris i Crvena zvezda sa po četiri pobede i dva poraza.
Šansu da stignu do istog učinka imaće Partizan, Pariz, Olimpijakos i Virtus.
