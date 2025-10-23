Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde upisali su četvrtu uzastopnu pobedu u Evroligi.

Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

 Pred crveno-belima u paklu Arene pala je Baskonija.

Posle šestog kola i sjajnog niza tim Saše Obradovića nalazi se blizu vrha tabele.

Na vrhu se nalazi Hapoel sa pet pobeda iz šest kola, a tu priliku će imati i Panatinaikos.

Slede Žalgiris i Crvena zvezda sa po četiri pobede i dva poraza.



Standings provided by Sofascore

Šansu da stignu do istog učinka imaće Partizan, Pariz, Olimpijakos i Virtus.

Ne propustiteEvroligaZVEZDA ODBRANOM ZGROMILA BASKONIJU ZA ČETVRTU POBEDU U NIZU: Crveno-beli se mučili, pa oduvali rivala u paklu Arene!
zvezda-baskonia-239466.JPG
EvroligaNOVAK BODRI ZVEZDU: Đoković ponovo u Areni uz crveno-bele!
Novak Đoković, KK Crvena zvezda
EvroligaDOŠLI NA KOŠARKAŠKI MEČ, A GLEDAJU - FUDBAL! Zvezdaši poranili na duel sa Baskonijom iz važnog razloga
U Areni se prati meč Zvezde i Brage

Novak Đoković u transu u Areni Izvor: Kurir