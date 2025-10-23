Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Baskoniju rezultatom 90:72 u utakmici 6. kola Evrolige.

Crveno-beli su ovaj meč prvi put ove sezone ušli kao favoriti na krilima tri uzastopne pobede, protiv ekipe koja još uvek nema pobedu u elitnom tamičenju.

Nije bilo one zarazne energije koja bi podigla halu na noge. Kao da su igrači Zvezde shvatili meč po sistemu lako ćemo. Napad je delimično funkcionisao, ali u odbrani Zvezda je igrala premekano, nije bilo pametnih faulova, Baskonija je to koristila.

Najbolju ocenu igre crveno-belih dao je trener Saša Obradović na poluvremenu, kad je rekao da ne postoji plan igre i da nijedan tim ne može da se pobedi u prvoj četvrtini.

Odbrana

Očigledno je da je izribao svoj tim u svlačionici i to je dalo efekta. Drugo poluvreme, potpuno druga slika. Zvezda je predvođena Kalinićem i Dobrićem zaigrala prepoznatljivu odbranu u nastavku, lakim poenima brzo okrenula rezultat i slomila rivala na krilima Nvore i Mekintajera. 

Pobeda za nauk

Evroliga je davno pokazala da u ovom takmičenju nema autsajdera i da svako svakog može da pobedi. Samo maksimalan pristup i pametne odluke vode ka trijumfu. Navijači su u euforiji nakon četvrtog uzastopnog trijumfa, ali kao što nije bilo sve tako crno nakon prva dva poraza, iz ovog trijumfa treba izvući zaključke i ostati čvrsto na zemlji.

Razloga za optimizam ima, ali takmičenje je tek počelo...

