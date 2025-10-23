Slušaj vest

"Čestitam Crvenoj zvezdi na zasluženoj pobedi. Mi smo odigrali odlično prvo poluvreme u kojem čak nismo pogodili neke otvorene šuteve. U drugom poluvremenu očigledno nismo mogli da odgovorimo na tu snažnu, fizičku igru Crvene zvezde. Oni su u trećoj četvrtini izveli 17 slobodnih bacanja, mi samo dva, i očigledno je da je treća četvrtina odlučila ishod ove utakmice", rekao je Galbijati na konferenciji za novinare.

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradskoj areni ekipu Baskonije sa 90:72 (21:20, 19:23, 32:15, 18:14), u utakmici šestog kola Evrolige.

Zvezda ima skor od četiri pobede i dva poraza u Evroligi, dok Baskonija na poslednjem, 20. mestu ima svih šest poraza.

Trener Baskonije rekao je da je jedan od razloga za loš početak sezone i veliki broj povređenih igrača tokom priprema.

"Kada smo zajedno i kada igramo kao tim mi možemo da igramo ravnopravno sa timovima kao što je Crvena zvezda, međutim kada ne igramo kao tim i promašujemo zicere i otvorene šuteve, onda očigledno to ne možemo", dodao je on.

Galbijati je pohvalio Zvezdu, istakavši dobru organizaciju kluba.

"Sjajno je igrati u ovoj atmosferi. I oni očigledno imaju jako mnogo problema sa povređenim igračima, ali biće jako interesantan tim za praćenje kada budu kompletni u ovom takmičenju", zaključio je Galbijati.

Baskonija u narednom kolu dočekuje Dubai.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

(Beta)