"Mislim da je glupo potrošena energija (u prvom poluvremenu). Prethodne utakmice su nas dovele u situaciju da radimo stvari ponekad koje nam ne pripadaju. Ovo nije bio plan i nikada nijednog protivnika ne možeš da pobediš u jednoj četvrtini. Mi smo vrlo loše otvorili i previše solirali, previše individualnih akcija. O tome naravno moramo da pričamo, ne može tako da se igra", rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradskoj areni ekipu Baskonije sa 90:72 (21:20, 19:23, 32:15, 18:14), u utakmici šestog kola Evrolige.

Zvezda ima skor od četiri pobede i dva poraza u Evroligi, dok Baskonija na poslednjem, 20. mestu ima svih šest poraza.

Obradović je dodao da je uprkos lošem ulasku ekipa odigrala odlično drugo poluvreme, sa potpuno agresivnom odbranom.

"Dobro je da ćemo analizirati utakmicu iz pobede i da se pozabavimo načinom igre koju bi trebalo da igramo. Statistika vara, četiri izgubljene lopte, a ovako malo iz glave, 15, a možda i više, bez kontrole napada ne može da se dobije i ne mogu da se sanjaju velike stvari. Plan postoji, ali nismo ga se baš držali. Ali, opet kažem, ostaćemo ipak pozitivni jer smo pobedili sa velikom razlikom, ali dobra lekcija za nas", istakao je on.

Govorio je trener Zvezde i o novom pojačanju iz NBA lige - Džeredu Batleru.

"To je opet jedna sasvim nova hemija. Moramo što pre nekako da se spojimo. Mislim da kvalitet postoji na svim pozicijama, uz novog igrača, uz Batlera koji dolazi. Sigurno će nam dati još jednu dimenziju. Imamo materijala, ali to ne mora da znači da će uvek da bude najbolje. Probaćemo da izvučemo maksimum iz svega, ali je veliki proces i ima dosta prostora za napredak", dodao je on.

Pohvalio je trener Zvezde dobru igru Donatasa Motijeunasa u drugom poluvremenu, kao i odličnu partiju Nikole Kalinića.

"Igrač koji može da kreira i za sebe i za druge (Motijeunas). Igrač koji samo svojim prisustvom na terenu može da napadački raširi teren... Kalinić je srce ove ekipe, to je definitivno. Najpametniji sigurno na terenu, tačno zna šta treba da radi i koje sisteme iz bez trenera da zove. Tačno oseća momenat šta kada treba da radi", rekao je trener crveno-belih.

Obradović je istakao da su treneri nekada previše kritički nastrojeni, uprkos pobedi.

"Ako plan koji si dogovorio sa ekipom nije ispoštovan onda naravno da frustracija postoji i postojaće. Na kraju utakmice mi je Moneke (Čima) prišao sa istom rečenicom 'Ne možemo mi ovako da igramo'. Bolje da budem kritičar u ovoj situaciji nego kad je loše ili kad izgubimo utakmicu, verovatno bi drugačije bilo", rekao je Obradović.

Zvezda naredni meč u Evroligi igra u Beogradskoj areni protiv Asvela.

