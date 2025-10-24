Slušaj vest

U 6. kolu Evrolige crveno-beli su na domaćem terenu stigli do trijumfa sa 18 razlike. Baskonija je imala blagu prednost od tri poena na kraju prvog poluvremena, a pitanje pobednika je rešeno u trećoj deonici u kojoj je Crvena zvezda postilga 32, a primila 15 poena.

- Izgleda kao rutinska pobeda, a nije bilo tako, pre svega prvo poluvreme je Zvezda izgubila. To su utakmice koje su najopasnije, ubeležena je unapred pobeda, tako su igrači i ušli, šta god da trener priča, ne igraju tri igrača - Hauard, Šamanić je otišao i Forest. I hajde, lako ćemo to. Miler-Mekintajer i Moneke su igrali kada je Baskonija imala jači sastav i bilo je šta će - ne mogu oni ništa - rekao je Vlade Đurović nakon utakmice u studiju televizije "Arena sport".

Crveno-beli su odlično startovali, ali nisu napravili razliku.

- Zvezda je prvih pet minuta, to sam zabeležio sebi, odigrala najboljih pet minuta od kako je došao Saša Obradović. Lopta je tekla, postava Motiejunas, Nvora, Kalinić, svi su pipnuli loptu, ma milina, a onda pogledam rezultat 17:13. Veliki promet, mala zarada, lepo su igrali, ali četiri razlike, uopšte ne prave faulove. Odlično su pripremili utakmicu oni i psihološki i taktički. U drugih pet minuta, Zvezda je dala pet poena i završilo se sa 20:21. U drugoj četvrtini su se razigrali Dijalo i Luvavu, a što se tiče Nvore, dosta grešaka i Boga mi krenulo je kako ne treba. Nerviralo me je što su se svi više bunili, unosili se u lica sudijama, a Zvezda nema faulova, šutirali 12 bacanja. Oni mogu to da kažu, Zvezda je mnogo mekano igrala.

Nije bio zadovoljan igrom Semija Odželeja.

- Zvezda je u drugom poluvremenu počela kako treba da igra, kod svakog pika su iskakali agresivno i Zvezdina igra nije bila tako tečna, malo se Jago vratio, dao je dve trojke, doneo je onih 13 razlike koji su odlučili, ali sa šutem Zvezda ne stoji najbolje. Kalinić je ubacio trojku, Miler-Mekintajer dve ili tri, četiri bravo... Kalinić jednu, jednu Nvora, to nije dovoljno, nema šutera, ne možeš od Monekea da očekuješ trojku. Na današnjoj utakmici nije mnogo pokazao Odželej, od njega očekujem više, onakva snaga, mora više skokova, prodora, faulova. Kada je Motiejunas bio u igri, bilo je bolje, tečnije, on nema neki skok, a dobro se postavlja. Nekoliko puta je bio faul na njemu, a nisu svirali. Meni se nije dopadalo suđenje, propušteno je mnogo faulova.

Poručio je Đurović da je dolazak trenera Milana Milića u tim Saše Obradovića velika stvar za Crvenu zvezdu.

- Vrlo je nezapaženo prošao dolazak Milana Milića zvanog Slovenac. On je bio u velikim klubovima, u Olimpijakosu sa Ivkovićem, u Arisu, u CSKA. Bio je malo samostalan trener, ali ima ogromno iskustvo i došao je kao savetnik. Tih je, miran, iz drugog plana gleda, mislim da će mnogo da pomogne, to je Sašin odličan potez i Drčelićev, on može da smiri situaciju, on govori engleski dobro i može da priča sa igračima na način kako treba da kaže trener iskusan, i na nekim momentima van terena u hotelu, kafiću, vidim napredak, način kako čestita igračima, da je dobio već autoritet, on je 20-30 godina stariji od drugih pomoćnika Tomovića i drugih, to je potez koji je prošao nezapaženo, a znam ga odlično i kako zna košarku. Idealan je za ono što je trebalo Saši sada na početku. Počeo je u Zvezdi kao trener pionira, kadeta, juniora, radio u reprezentacijama, nijedan seminar nije propustio, on dosta toga zna, nije imao sreću da je karakter takav da bude prvi trener, ali kao pomoćnik je odličan. Nije slučajno 4/4 posledica toga, što je on došao.

